Arda Güler'in futboluna Güney Koreli gazeteci hayran kaldı attığı tweete bakın

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Aytemiz Alanyaspor karşısındaki futboluyla bir kez daha taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Attığı gol ve yaptığı şık asistle galibiyetin mimarlarından olan 17 yaşındaki futbolcu, Güney Kore'de dahi gündem oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'a konuk olan Fenerbahçe 'de 17 yaşındaki yıldız Arda Güler, profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetti ve yaptığı asistle de geceye damga vurdu.

Alanya'da 5-2 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona eren maça yedek başlayan Arda Güler, 73. dakikada Mesut Özil'in yerine dahil olurken takımını öne geçiren golü attı. 2-2 eşitlikle devam eden maçın 78. dakikasında Diego Rossi'nin pasında topla buluşan 17 yaşındaki yetenek, tek vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

Tarihe geçti

Arda Güler böylece profesyonel kariyerinin ilk golünü atmış oldu. Yıldız futbolcu ayrıca Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada Berisha ile kaydettiği 5. golde ise asisti yapan isim Arda Güler oldu. Başarılı oyuncunun şık asisti sosyal medyada çok konuşuldu.

Hayran kaldı

Güney Koreli Futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda Güler'in Aytemiz Alanyaspor maçındaki performansının ardından Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Kim Min-jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu.

Jason Hanshin Lee, "Fenerbahçe'de transfer olduğu için Kim Min-Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi." ifadelerini kullandı.