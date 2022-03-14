Ekipler 3 aydır takip ediyordu! Eş zamanlı operasyon yakalandılar
ADANA'da 6 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen ve eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin 6 kadına Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda zorla fuhuş yaptırdığını belirledi. Ekipler, kadınları otoyola bırakıp gün sonunda paralarına el koyan şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Yaklaşık 3 aylık takibin ardından kimlikleri belirlenen 10 zanlının yakalanması için adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.