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Ekipler 3 aydır takip ediyordu! Eş zamanlı operasyon yakalandılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekipler 3 aydır takip ediyordu! Eş zamanlı operasyon yakalandılar

ADANA'da 6 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen ve eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin 6 kadına Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda zorla fuhuş yaptırdığını belirledi. Ekipler, kadınları otoyola bırakıp gün sonunda paralarına el koyan şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Yaklaşık 3 aylık takibin ardından kimlikleri belirlenen 10 zanlının yakalanması için adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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