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Fransa maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulamasını kaldırdı

Fransa maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulamasını kaldırdı

Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma ve sağlık merkezleri hariç kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve Kovid-19 aşı kartı uygulaması kaldırıldı.

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Ülke basınındaki haberlere göre, vaka sayılarının düştüğü Fransa'da tedbirleri gevşetmek için gerekli şartların oluşmasıyla toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske takma ve aşı belgesini gösterme zorunluluğu getiren Kovid-19 aşı kartı uygulaması askıya alındı.

Fransa'da 28 Şubat'ta kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı açıklanmıştı.

Ülkede 25 Ocak'ta 501 bin 635 vaka ile en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti. Dün ise son 24 saatte 60 bin 422 vaka kaydedildiği duyurulmuştu.

Ülkede salgının başından bu yana 23,5 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, virüs nedeniyle 140 bin 109 kişi yaşamını yitirdi.

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