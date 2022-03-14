Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır" dediAbone ol
Bakan Koca, yayımladığı mesajda, “Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara” ifadelerini kullandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'a yeniden fena kar geliyor hava buz kesecek! Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı: Ankara Eskişehir Konya