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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır" dedi

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Bakan Koca, yayımladığı mesajda, “Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara” ifadelerini kullandı.

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