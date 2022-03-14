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Özgür Demirtaş'dan enflasyon için bomba uyarı: Hükümet ikisinden birini yapacak!

Özgür Demirtaş'dan enflasyon için bomba uyarı: Hükümet ikisinden birini yapacak!

Ekonomist Özgür Demirtaş, faiz indirimlerine ilişkin eleştirilerine devam ediyor. "Hükümetin faiz inadı enflasyonu çıldırttı" diyen Prof. Dr. Demirtaş, "Sonunda ne olacağını yazayım; ya faiz artıracaklar ya süper bono çıkartacaklar" yorumunu paylaştı.

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Faiz indirimlerinin ardından resmi tüketici enflasyonu yüzde 54’ü aşarken, ekonomist Özgür Demirtaş’tan hükümetin bundan sonraki olası hamlelerine ilişkin bir değerlendirme geldi.

“Hükümetin faiz inadı enflasyonu çıldırttı” diyen Prof. Dr. Demirtaş, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Sonunda ne olacağını yazayım; ya faiz artıracaklar ya süper bono çıkartacaklar” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Hükümetin Faiz inadı Enflasyonu çıldırttı. Ben dahil YÜZLERCE uzman uyardı.
Sonunda ne olacağını yazayım:
1) Ya Faiz arttıracaklar
2) Ya Süper Bono çıkartacaklar,
Bu geri vitesten sonra olan onca ay ve yıl enflasyon ile ezilen bize olacak.Hani Ne Oldu Çin modeli diyeceğiz”

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