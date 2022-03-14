BIST 2.087
DOLAR 14,76
EURO 16,19
ALTIN 931,07
HABER /  DÜNYA
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Roma'da Çin ile ABD arasında kritik görüşme

Roma'da Çin ile ABD arasında kritik görüşme

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün İtalya'nın Roma kentinde görüşeceği bildirildi.

Abone ol

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, "Yang'ın, Sullivan ile Çin-ABD ilişkileri ile ortak kaygıya yola açan uluslararası ve bölgesel sorunlarda görüş alışverişinde bulunacağını" belirtti.

Sözcü Cao, buluşmanın temel amacının Çin ve ABD liderlerinin 16 Kasım 2021'deki çevrim içi görüşmesinde varılan konsensüsün uygulamaya geçirilmesi olduğunu ifade etti.

Tarafların geçen yıldan bu yana temaslarını sürdürdüğünü ve iletişimde olduğunu dile getiren Cao, her iki tarafın programına uygun bir randevu tarihi kararlaştırıldığını aktardı.

Aynı zamanda Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Yang, kıdem olarak dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en üst düzey diplomatı sayılıyor.

Yang ve Sullivian geçen yıl 10 Mart'ta ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde, 6 Ekim'de ise İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya gelmişti.

İkilinin yeni görüşmesinin Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. Görüşmede ABD-Çin ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna krizi ve Çin-Rusya ilişkilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden, 16 Kasım 2021'de video konferans yoluyla çevrim içi görüşmüştü. Liderler, görüşmede "iki ülke arasındaki rekabetin sorumluluk içinde sürdürülmesi" mesajını vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe yerine Stuttgart'ı tercih eden genç Ömer Faruk Beyaz kayboldu
Fenerbahçe yerine Stuttgart'ı tercih eden genç Ömer Faruk Beyaz kayboldu
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Sigara zammı 2022 Winston Dark Blue fiyatı kaç para oldu?
Sigara zammı 2022 Winston Dark Blue fiyatı kaç para oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Özgür Demirtaş'dan enflasyon için bomba uyarı: Hükümet ikisinden birini yapacak!
Özgür Demirtaş'dan enflasyon için bomba uyarı: Hükümet ikisinden birini yapacak!
Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu
Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu
14 Mart Tıp Bayramı resimli kısa mesajları eğlenceli yeni kutlama sözleri
14 Mart Tıp Bayramı resimli kısa mesajları eğlenceli yeni kutlama sözleri
Arda Güler'in futboluna Güney Koreli gazeteci hayran kaldı attığı tweete bakın
Arda Güler'in futboluna Güney Koreli gazeteci hayran kaldı attığı tweete bakın
Aybar kar fırtınası İstanbul'un barajlarını coşturdu
Aybar kar fırtınası İstanbul'un barajlarını coşturdu
Ekipler 3 aydır takip ediyordu! Eş zamanlı operasyon yakalandılar
Ekipler 3 aydır takip ediyordu! Eş zamanlı operasyon yakalandılar