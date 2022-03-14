Ölen Rus askerleri orada saklanıyor! Ceset sayısı inanılmaz derecede fazla trende gören şok oldu

UKRAYNA'daki savaşta öldürülen Rus askerleri, Rus kamuoyundan saklanmak için kan dondurucu bir plan devreye sokuldu. Öldürülen Rus askerler, Belarus'taki hastanelerin morgunda saklanıyor. Bu hastanelerdeki doktorlarla konuşmama sözleşmesi imzalatıldı...

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Ukrayna'daki savaş 19. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, ölü Rus askerlerinin cansız bedenleri Belarus'taki hastanelerde saklandığı iddia edildi. Özgür Avrupa Radyosu'na (RFE) göre, bu hastanelerde göre alan doktorlar ve diğer sağlık personeli ile gizlilik anlaşmaları imzalandı ve gördüklerini anlatmaları durumunda işlerini kaybedecekleri söylendi.

RFE'nin konuştuğu bir görgü tanığı şunları söyledi; 'Ceset sayısı inanılmaz derecede fazlaydı. Mozyt istasyonundaki insanlar trene bindirilen cesetlerin sayısı karşısında şoke oldular.' Rusya'nın bu yöntemi ölü sayısını bir süreliğine de olsa düşük tutmak için uyguladığı öne sürülüyor.

Ölü Rus askerler kamyonlarla taşınıyor

Daha önce Ukraynalı yetkililerin de benzer iddiaları olmuş ancak, bu iddiaları kanıtlayacak yeterli delil sunulamamıştı. RFE'nin haberinden sonra askeri kamyonlar ile ölü Rus askerinin taşındığı bir video sosyal medyada yer aldı. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair kesin bir bilgi ise bulunmuyor.

Rus ordusu şaşkına döndü!

Batı istihbaratı, Putin'in ordusunun direnişin gücü karşısında şaşkına döndüğünü söylüyor. Eski İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanı Edward Stringer, Sky News'e işgalciler için işlerin 'çok kötü' gittiğini söyledi.

3 general öldürüldüyse 500 askeriniz ölmüş olmaz

Stringer, açıklamasında 'Üç generaliniz öldürüldüyse ve sadece 500 asker kaybettiğinizi iddia ediyorsanız, böyle bir şey mümkün değil' ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'da kaç Rus askeri öldürüldü?

ABD istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Burns geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'daki kayıplarını açıklamıştı. Burns işgal girişiminin 13. gününde, Rusya'nın askeri zayiatın 2 ila 4 bin arasında olduğunu belirtmişti. Ukrayna'ya göre ise bu sayı 10 binin üzerinde.