Çernobil'de buzdolapları asker cesedi dolu! Rusya'nın kan donduran 'Çernobil Planı' ifşa oldu

RUSYA-Ukrayna savaşı 17. gününde şiddetlenerek devam ederken Ukrayna'dan kan donduran bir iddia geldi. Rusya'nın sahte bayrak operasyonu ile Çernobil Nükleer santraline zarar verip Ukrayna'yı suçlayacağı iddia edildi. Rusya'nın bu suçlamaya delil yapmak için öldürdüğü Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında stokladığı belirtiliyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son gelişmeler...

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Ukrayna'dan kan donduran iddia! Rusya-Ukrayna savaşı 17 gününde devam ederken Kiev Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Putin'in Ukrayna'yı zor durumda bırakmak için tüm dünyayı tehlikeye atacak bir sahte bayrak operasyonu düzenleyeceğini duyurdu.İstihbarattan yapılan açıklamada. Rusya'nın Çernobil'deki nükleer tesisten radyoaktif bir atık salıp bu sayede Ukrayna'yı nükleer sızıntı ile suçlamayı planladığını duyuruldu.

Cesetler Antonov havaalanına yakın bölgede buzdolaplarında tutuluyor

Açıklamada ayrıca Rusya'nın 'terörist saldırı' anlamına gelecek bu operasyon için 'sahte kanıtlar' toplayarak zemin hazırlarken görüldüğü iddia edildi. Ukraynalı yetkililere göre, Rusya Ukraynalı askerlerin cansız bedenlerini Hostomel'deki Antonov havaalanına yakın bir bölgedeki buzdolaplarında tutuyor. İddiaya göre Rusya sahte bayrak operasyonu sonrası bu bedenleri 'Ukraynalı sabotajcılar' olarak sergileyecek.

Putin, Çernobil'de 'insan yapımı bir felaket' yaratma emri verdi

Ukrayna istihbaratı daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerine Çernobil'de 'insan yapımı bir felaket' yaratma emri verdiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralini ele geçiren Rus askerler santralde çalışan 100'den fazla işçi ve 200 güvenlik görevlisinin günlerdir tesisten ayrılmasına izin vermiyor.

İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaş bölgesinde yaşananlar...

13:12 Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Sonuçları konusumda uyardık

Rusya Dışleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov, "ABD'yi Ukrayna'ya silah transferinin sonuçları konusunda uyardık. Ukrayna'ya gönderilen silahlı konvoylar, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin meşru hedefi olabilir" dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, 'Rusya'nın Donbas, Harkov ve Kiev bölgelerine yeni dalga saldırılarını bekliyoruz' dedi.

12:45 Rusya 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığındığı camiyi bombaladı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldıkları açıklandı. Bu açıklamanın ardından Rus güçlerince caminin hem dün akşam hem de bu sabah iki kez bombalandığı açıklandı.

12:30 Çocuk hastanesinden sonra kanser hastanesini vurdu

Rusya Mikolayiv'de onkoloji hastanesini hedef aldı. Saldırı sonucu hastanenin camlarının kırıldığı, ambulansların ve sağlık ekipmanların hasar aldığı belirtildi. Nikolayev Sağlık Departmanı Müdürü Maksim Beznosenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın çaresiz hastalara saldırı gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Çaresiz insanlara sadece ucubeler saldırabilir. Bizden değil, hastalarımıza saldırıdan bahsediyorum. Tüm Mikolayiv'deki kanser hastalarımıza hizmet veren hastanemize saldırıldı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

11:30 Kiev dahil tüm kentlerden siren sesleri yükseliyor

Başkent Kiev ve diğer büyük şehirlerde sirenler ve silah sesleri yükselirken Dnipro, Mykolaiv, Nikolaev ve Kropyvnytskyi’den de patlama sesleri geliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak ise başkent Kiev’in çatışmaya hazır vaziyette beklediğini ifade etti.

09:45 Rusya, soğuk gıda deposunu bombaladı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir bölgede bulunan soğuk hava deposu, Rusya tarafından bombalandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan fotoğraflarda ve yapılan açıklamada, saat 03.50 sıralarında deponun vurulduğu ve bombalama sonucu çıkan yangına 4 araç ve 20 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

03:00 Rusya, Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ’ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenski, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.