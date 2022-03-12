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'HDP milletvekili Murat Çepni oğlumu kandırdı' diyen acılı anne seslendi: Her bir tarafım buruk bekliyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'HDP milletvekili Murat Çepni oğlumu kandırdı' diyen acılı anne seslendi: Her bir tarafım buruk bekliyorum

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 922’inci gününde de devam ederken, oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu ifade eden anne Sabire Aydın, “Oğlum 2017 yılında Samsun’da üniversite okurken halen HDP milletvekili olan Murat Çepni tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı” dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 922’inci gününde de sürüyor. 2017 yılında Samsun’dan 23 yaşındayken çalışmak için İstanbul’a giden, 3 ay sonra İzmir’e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın’ın (23) annesi Sabire Aydın, oğlunun Samsun’dan İstanbul’a çalışmak için gittiğini ve 3 ay sonra İzmir’e geçtiğini, bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu ifade eden anne Aydın, “Oğlum 2017 yılında Samsun’da üniversite okurken halen HDP milletvekili olan Murat Çepni tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. 4 yıldır hiçbir haber alamıyorum oğlumdan. Benim çocuğumun yokluğundan HDP sorumludur. Ben burada evlat nöbeti mücadelesi veren annelerle birlikteyim ve çocuklarımız gelene kadar HDP il başkanlığı önünde mücadelemize devam edeceğiz” dedi.



“Sensiz ben her mutlu günümde buruk bekliyorum”
Gözyaşları içerisinde oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Aydın, “Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Sensiz ben her mutlu günümde her bir tarafım buruk bekliyorum. Ne olursun dön gel” diye konuştu.

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