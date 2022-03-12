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Kemal Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne gitti Bahçeli'nin hediyesini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne gitti Bahçeli'nin hediyesini bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de bulunan ve faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin hediye ettiği kandillerden birini hediye etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, "Elektriklere yapılan zamlar nedeniyle siyasal iktidarı oldukça sert bir şekilde eleştirmiştim. Bu konuda düşüncelerimi sosyal medyada da paylaşmıştım. Bunun üzerine Sayın Bahçeli, kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişti. O kandillerden ikisi burada” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi'ni ziyaret etti. 2013 yılında açılan Moda Sahnesi’nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ocak ve şubatta gelen elektrik faturalarına tepki göstermiş, “Bu faturaları ödeyecek gücümüz ve gelirimiz yok. Ödememiz mümkün değil” ifadelerine yer vermişti. Moda Sahnesi'nin elektriği borç nedeniyle önceki gün kesildi. Ancak gelen tepkiler üzerine elektrik kesintisi sonlandırıldı.

“Sayın Bahçeli, kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişti, kandiller burada”
Elektriği kesilen Moda Sahnesine Kandil getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Var eden değerlerden birisi de sanat ve kültürdür. Sanat ve kültüre ne kadar önem verirsek Türkiye’nin saygınlığı ve Türkiye’nin itibarı bütün dünyada o kadar iyi yankılar uyandırır. Moda Sahnesi'nin elektriklerinin kesildiğini duyunca ürpermedim değil. Bir sanat alanında sanatın icra edilmesinde elektriklerin kesilmesi vahim bir durumdur. Sonradan bağlandığını duyunca son derece mutlu oldum. Elektriklere yapılan zamlar nedeniyle siyasal iktidarı oldukça sert bir şekilde eleştirmiştim. Bu konuda düşüncelerimi sosyal medyada da paylaşmıştım. Bunun üzerine Sayın Bahçeli, kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişti. O kandillerden ikisi burada. Dolayısıyla düşündüm ki bunlar en çok Moda Sahnesi'ne yakışır” dedi.

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