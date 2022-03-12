Unkapanı Köprüsü yine ikiye ayrıldı! Acil trafiğe kapatıldı Ekrem İmamoğlu'nu o sözüyle vurdular

İSTANBUL Unkapanı Köprüsü'nden son dakika haberi. Köprü yeniden ikiye ayrıldı. Dün bağlantı noktalarında yaşanan ayrılma sorunu tamir edilmişti ancak yeniden ayrıldı. Köprü apar topar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, bağlantı noktasında yeniden meydana gelen açılma nedeniyle çift yönlü durduruldu.

Alınan bilgiye göre, dün 5 saat süreyle kapatılan köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yeniden açılma meydana geldi. Dün yaşanan sorun için AKOM aşırı soğuktan yaşanan bir derz ayrılması meydana geldiği söylemişti.

İmamoğlu'nu eski sözleriyle vurdular

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bağlantı derzlerinde açılma yaşanan Unkapanı Köprüsü'nde yapısal bir sorun bulunmadığını söylerken, köprüye ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından 1 Ağustos 2021 tarihinde "Unkapanı Köprüsü'nü kısa sürede yeniledik. Tüm sorunlarından arındırdığımız köprü uzun yıllar İstanbul'a hizmet edecek." sözleriyle videolu bir paylaşımda bulunmuştu.

Aylarca süren çalışmaların ardından hizmete açılan köprü dün ise derzlerde yaşanan açılma nedeniyle saat 12.00'den itibaren yaklaşık 5 saat trafiğe kapatıldı. Bağlantı noktasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından köprü trafiğe açıldı. Ancak köprü bugün yeniden ayrıldı.

Sosyal medyada eleştirildi

İmamoğlu'nun "uzun yıllar hizmet edecek" dediği köprünün kapatılması, sosyal medyada gündem oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyada "Çok değil 7 ay sonra o köprü, bağlantı noktasındaki açılmalar nedeniyle İstanbullulara hizmet veremedi." şeklinde eleştirildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün yaptığı açıklamada, köprünün 5 saat süren çalışmaların ardından trafiğe açıldığını hatırlatan İmamoğlu, "Denizin üzerindeki Unkapanı Köprüsü, Haliç üzerindeki. Kara kısmındaki üst geçidi olan bölümde yaptığımız inşaatla ilgisi yok. Yapısal bir sorun değil, giderildi." sözleriyle kendini savundu.