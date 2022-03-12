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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mirzoyan ile buluştu 13 yıl sonra Ermenistan ile ilk görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mirzoyan ile buluştu 13 yıl sonra Ermenistan ile ilk görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu'nda Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü. 2009'dan bu yana ilk temas oldu.

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 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşme sürecini desteklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz.” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da "Bölgemizde barış ve istikrar için çaba gösterme kararlılığımız var" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü "Öncelikle teşekkür ederim, Çavuşoğlu'na daveti için. Tekrar olarak dedik ki: İkili ilişkileri normalleştirmek için süreci koşulsuz olarak devam ettireceğiz. Temsilciliklerimiz bu doğrultuda çabalar gösteriyor."

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