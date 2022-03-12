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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Caferoviç ve Dodik ile görüştü.

Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.

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