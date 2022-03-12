İsrail Başbakanı Benett'in Zelenskiy'e teklifi! Haaretz gazetesi iddiası Putin'in laflarını taşımış

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgal harekatında Putin'in taleplerini kabul ettirmek için İsrail Başbakanı Benett"in aracılık yaptığı iddia edildi. İsrail gazetesi Haaretz'in iddiasına göre , Bennett'in, Zelenskiy'e "Senin yerinde olsaydım halkımın canını düşünür, teklifi kabul ederdim." sözleriyle telkinde bulunduğunu iddia edildi.

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk trafiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taviz içeren taleplerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ulaştırdığı ve "daha fazla kan dökülmemesi için teklifi kabul etmesi" telkininde bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'in Haaretz gazetesi ve Walla internet sitesinin aktardığı habere göre Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk çalışmaları için Moskova'ya giden Bennett, Putin'in "Rusya'nın Kırım'ın ilhakını Ukrayna'nın tanıması, Donetsk, Luhansk'ın özerk yapılar olarak kalması, anayasa değişikliğiyle Kiev'in NATO'ya girmeme taahhüdü" gibi tavizleri içeren ateşkes maddelerini Zelenskiy'e iletti.

İsrail basınına konuşan üst düzey Ukraynalı yetkili, Bennett'in, Zelenskiy'e "Senin yerinde olsaydım halkımın canını düşünür, teklifi kabul ederdim." sözleriyle telkinde bulunduğunu iddia etti.

Buna karşın Zelenskiy'in Bennett'e "Seni anlıyorum." dediği ileri sürüldü.

Walla, Ukraynalı yetkilinin "Bennett, bize teslim olmamızı teklif etti. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Putin'in teklifinin bir başlangıç olduğunu biliyoruz." dediğini aktardı.

Tel Aviv'in Ukrayna'nın kendisinden silah ve savunma taleplerini durdurmasını istediği, bunun İsrail'in arabuluculuk çalışmalarına zarar vereceğini belirttiği kaydedildi.

- "Zelenskiy, Bennett'ten memnun değil"

Ukraynalı yetkili, Zelenskiy'in Bennett'in arabuluculuk çalışmalarından memnun olmadığını, iki taraf arasında mesaj iletmenin arabuluculuk sayılmayacağını, İsrailli liderin teklif üretmediğinden şikayet ettiğini aktardı.

Zelenskiy'in, Bennett'ten Rusya ile arabuluculuk için "sürekli" ilgilenebilecek bir ismi atamasını istediği, Fransa ve Almanya'nın da benzer roller üstlendiğini ilettiği belirtildi.

Ukraynalı yetkili, Zelenskiy'e atıfla, kuzey sınırında yer alan Suriye sahasındaki hareket özgürlüğünü hesap eden Bennett'in, tarafsız kalma bahanesiyle arabuluculuğu tercih ettiği görüşünü paylaştı.

- Başbakanlık ofisi yalanladı

Söz konusu iddiaların sorulması üzerine İsrail basınına konuşan Başbakanlık kaynağı, "Ukraynalı yetkilinin iki lider arasındaki özel hattı dinlediğinden şüpheli olduğunu, Bennett'in Putin'in teklifini ilettiği iddiasının doğru olmadığını, İsrail'in böyle bir teklifinin bulunmadığını" söyledi.

İsrail Başbakanlık kaynağı, Bennett ve Zelenskiy'in görüşmelerinin olumlu havada seyrettiğini ve Tel Aviv'in Kiev'e telkinde bulunamayacağının belirtildiğini kaydetti.

Kaynak, ayrıca Bennett'in tarafları Kudüs'te müzakere için bir araya getirmek amacıyla çalıştığını ifade etti.

Rusya'nın hava sahasına hakim olduğu Suriye'de askeri hareket özgürlüğünü korumak isteyen Tel Aviv yönetimi, Moskova'dan çekinerek Ukrayna konusunda net tavır sergilemekten kaçınmıştı.

İsrail Başbakanı'nın, şu ana kadar açıklamalarında Ukrayna'daki "can kaybı, savaşın durması" gibi mesajlar verirken Rusya'nın ismini zikretmemesi dikkati çekmişti.