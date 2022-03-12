65 kilometrelik Rus konvoyu vuruldu! Kiev sokakları çatışmaya hazırlanıyor gece boyu çatışma

RUSYA-Ukrayna savaşı 17. gününe girerken, çatışmaların şiddeti de arttı. Rusya, Nikolaev ve Mariupol kentlerine gece boyunca ağır silahlarla saldırdı!. Kiev'e saldırı için yeni pozisyon alan Rusya'nın 65 kilometrelik yıkım konvoyu şok saldırılarla vuruldu. Kiev sokaklarında mevziler kazılıyor. Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdı.

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Rus ordusu Kiev’i kuşatmaya hazırlanıyor. Bir haftadır hareketsiz duran 65 km uzunluğundaki konvoy saldırı pozisyonu almaya başlarken, bunun dışında kente iki koldan Rus güçlerinin yaklaşması sürüyor. Öte yandan savaşta yeni cepheler de açıldı. Rusya savaş uçakları daha önce hedef alınmamış üç kenti bombaladı. Ukrayna güçleri, Rus ordusuna ait tankları şehrin giriş/çıkış bölgelerinde şok baskınlarla imha ediyor. İşte Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri!..

Kiev adeta bir kale haline getirildi

Kiev'e saldırı için yeni pozisyon alan Rus Yıkım Konvoyu'nun uzun bekleyişi Kiev’e savunma için hazırlanma fırsatı verdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, şehri adeta bir “kaleye” dönüştürdüklerini söyledi. Rusların kentin doğusu Brovary’den gelebileceğini belirten Klitschko, “Her bir cadde, her bir bina, her bir kontrol noktası güçlendirildi. Kent bir kaleye dönüştü” diye konuştu. Savunma birlikleri yollara hendekler kazdı, barikatlar kurdu. Kentteki hemen tüm binalar Ukrayna askeri için siper görevi görüyor.

Rusya daha önce saldırmadığı 3 yeni kenti vurdu

Öte yandan Rusya ilk kez ülkenin ortasındaki Dnipro şehrini vurdu. Üç saldırıda bir anaokulu, sivil apartman ve iki katlı ayakkabı mağazası bombalandı. En az bir sivil öldü. Batıdaki Lutsk ve Ivano-Frankivsk şehirleri de ilk kez hedef alındı. Her iki kentte askeri havaalanları vuruldu, en az iki asker öldü.

Rusya, Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.

Rus yıkım konvoyuna şok baskınlarla büyük darbe!

Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor. Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti. İki kentte de gece boyunca gökyüzü, Rusya tarafından atılan bombalarla aydınlandı.

Zelenski sokağa indi Rusya'ya meydan okudu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşta yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı. Kiev sokaklarında gezip video çeken Zelenski, savaşın daha ne kadar süreceğini bilmediği söyleyen Ukrayna lideri "Daha kaç gün Ukrayna topraklarını kurtarmak zorunda kalacağımızı söylemek imkânsız. Ancak bunu hâlâ yapabileceğimizi söylüyorum. Çünkü çoktan stratejik bir dönüm noktasına ulaştık" dedi. “Rusya insani koridorlara saldırdığı için cezalandırılmalı” diyen Zelenski “Ruslar Suriye’den kiralık askerler toplanıyor. Hepsi savaşın cehennemine atılacaktır.” dedi.