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Ukrayna'da Rus güçleri, Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

Ukrayna'da Rus güçleri, Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçler tarafından kaçırıldığını açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 17. gününe girerken, Ukraynalıların Rus ordusuna karşı direnişi sürüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.

İş birliğini reddedince alıkoydular
Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını bildirdi.

Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.

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