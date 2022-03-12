Sağlık çalışanlarına 2500 ile 5000 bin lira zam! Emekli maaşı da artacak! Doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, şoför....

Beklenen haber geldi. Sağlık çalışanlarına ve ve emeklililerine zam geliyor. Çalışmada sona gelinirken, zam müjdesinin 14 Mart Tıp Bayramı’na yetiştirilmesi planlanıyor. İlk çalışmada unutulan ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık personeli son çalışmaya dahil edildi. Zamlardan sağlık çalışanı emeklileri de faydalanacak.

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Özellikle koronavirüsle mücadele dönemindeki fedakarlıkları nedeniyle doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi için Aralık ayında çalışma başlatılmıştı. Ancak düzenlemede ambulans şoföründen hemşireye kadar çok sayıda sağlık çalışanı kasam dışı tutulduğu ve eğitim ve kıdem gibi özellikleri gözardı eden bazı haksızlıklar olduğu için çalışma ertelenmişti.

Sağlık çalışanlarının maaşlarına zam 14 Mart'ta açıklanacak

Aradan geçen üç ay boyunca çalışmalar sürerken, düzenlemenin gecikmesi sağlık çalışanları arasında huzursuzluk yarattı. Sağlık, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalardan sonra belli bir noktaya gelindi. Hazırlanan taslak metnin kısa sürede teklif olarak TBMM’ye gönderileceği, iyileştirme paketinin de 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurulacağı öğrenildi.

Aile hekimleri zam düzenlemesinin dışında

Bu düzenlemeden, Üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Ancak, aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak. Yapılacak maaş düzenlemesi, bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak.

Emekli maaşlarına da zam geliyor

Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak.