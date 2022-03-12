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2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında

2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında

Kiev Müzesi'nden çıkarılan, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanı, Ukrayna'nın başkentinin savunması için barikat olarak kullanılıyor.

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İkinci Dünya Savaşı`nda Nazi tanklarına karşı Kiev’in savunulması için kullanılan ve bir müzede sergilenen tanksavar demir kirpiler, Rus güçlerinin kente olası girişine karşı yeniden başkent sokaklarına konuşlandırıldı.

Ukraynalılar Kiev'i savunmak için her şeyi kullanıyor
Ukrayna yönetimi, Rus güçlerinin olası saldırısı nedeniyle başkent Kiev’in savunulması için ellerindeki tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyor.

Kiev’e giden ana yolların yanı sıra kentteki hemen hemen her sokakta alınan olağanüstü önlemler dikkati çekiyor.

Nazilere karşı kullanılan kapanlar kuruldu
Ukraynalılar bulabildikleri her malzemeyle olası saldırılarda Rus zırhlıları ve tanklarını engellemek için yollara barikatlar kurdu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarını engellemek için kullanılan ve Kiev Müzesi`nde sergilenen demir kirpiler yeniden başkentin sokaklarına yerleştirildi.

Nazilere karşı kullanılan bu anti tank kirpileriyle Kiev’e girmeleri halinde bu kez de Rus tankları ve zırhlıları engellenmeye çalışılacak.

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