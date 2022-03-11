Selçuk Bayraktar'dan AKINCI duyurusu! Yeni rekor geldi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, dünyanın hayran kaldığı AKINCI TİHA'yla ilgili gurur veren yeni gelişmeyi duyurdu.

Abone ol

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından yerli ve milli olarak üretilen Türkiye'nin yeni gücü AKINCI TİHA B'nin kendisine ait olan rekoru kırdığını açıkladı.

Akıncı 40100 ft'te!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.'' dedi.