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Rus pilotun Ukrayna’da yaşayan annesi oğlu adına özür diledi

Rus pilotun Ukrayna’da yaşayan annesi oğlu adına özür diledi

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali 16. gününde devam ediyor. Rus pilotlar askeri ve sivil alanları vurmaya devam ederken Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Rusya Hava Kuvvetlerinde görevli olan ve Ukrayna işgalinde görev alan pilotun Ukrayna'da yaşayan annesine ulaştı.

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Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde yaşayan ve istihbarat kamerasına konuşan kadın, "Ben Kremençuk şehrinde yaşıyorum. Oğlum işgal altındaki Kırım'da Rus ordusunda pilot olarak görevli. 5 Mart'ta Rusya'nın kanuna aykırı emirleriyle Nikolayev bölgesine uçuş gerçekleştirdi ve orada uçağı düşürüldü. Ardından da esir alındı. Bizde basından öğrendik. Oğlumdan dolayı utanıyorum. Oğlumun bu suç olan emirleri nasıl yerine getirdiğini anlamakta zorlanıyorum. Oğlum için endişeliyim ama tanrıya şükür yaşıyor. Ukrayna halkından doğru bir evlat yetiştiremediğim için oğlum ve kendi adıma özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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