Ukrayna'yı işgal eden Rusya yaptırımlardan sonra iflasın eşiğinde olabilir

UKRAYNA'yı işgal eden Rusya, sert yaptırımlar ile karşı karşıya kaldı. Yaptırımların boyutu çoktan İran ve Kuzey Kore gibi ülkeleri de geride bıraktı. Akıllara Rusya'nın iflasın eşiğinde olup olmadığı sorusu geldi.

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RUSYA ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği işgal kendisine ağır yaptırımlar olarak geri döndü. Ekonomik yaptırımlar etkisini göstermeye de başladı. Rusya'da geçen hafta enflasyon yüzde 2,2 artışla 2008'den bu yana en yüksek haftalık artışını gösterdi.

Fiyatlar artışta

Ülkede savaşın başladığı hafta yerli otomobil fiyatları yüzde 17, ev aletleri ve televizyon fiyatları yüzde 15, akıllı telefon fiyatları ise yüzde 10'a yakın arttı.

Ruble iki katı değer kaybetti

Bu rakamlara rubledeki değer kaybının henüz tam etki etmediği düşünülüyor. Rus rublesi savaş öncesi gerilimin tırmandığı günlerde dolar karşısında 80 seviyesine yükselmişti. Bu 155'e kadar çıktı. Ruble neredeyse iki katı değer kaybetti. Bu yükseliş Rusya Merkez Bankasının rubleye müdahale ettiğini duyurmasına rağmen yaşandı.

Ülkede iki haftadır da borsalar açılmıyor. Rusya'nın 15 gün önce 220 seviyesindeki risk primi CDS, 3 bin puana dayandı. CDS'ler iflas riskine işaret ederken yabancı kuruluşların yaptığı değerlendirmeler de bunu destekliyor.

Rusya iflasta söylemleri

Yatırım bankası Morgan Stanley, Rusya'nın dış borç ödemesi yapabilme olasılığının zayıf olduğunu, bu nedenle en olası senaryonun iflas olduğunu belirtti. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu da Rusya'nın notunu çöp seviyesine çekti.

Rusya'nın iflas etmeyebileceğine ilişkin çeşitli görüşler de var. Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihraç ederek hayli yüksek bir ticaret fazlası elde ettiğini bu nedenle dış borcunun düşük olduğu belirtiliyor. Rusya Merkez Bankasının 640 milyar dolar civarında da rezervi var. Ancak uygulanan yaptırımlar nedeniyle bu rezervin büyük kısmına erişim sağlayamıyor.