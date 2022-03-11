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Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun yargılandığı FETÖ davasında beraat etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun yargılandığı FETÖ davasında beraat etti

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada beraat etti.

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uzun ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, buna ilişkin savunma yapmaları için sanık ve avukatlarına söz verdi.

Önceki beyanlarının hükme esas alınmasını isteyen Uzun, isnat edilen suçları işlediğine dair dosyada somut bir delilin bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme, "üye olmamakla birlikte örgüte yardım" ve "terör örgütü propagandası yapmak"la suçlanan Uzun'un beraatine hükmetti.

Sabri Uzun, "FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 26  Nisan 2019'da tutuklanmış, bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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