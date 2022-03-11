Berat Albayrak'ın yeni kitabında bazı ekonomistlerle ilgili çarpıcı iddia devlet tespit etti

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Burası Çok Önemli!’ isimli bir kitap çıkardı. Kitapta bazı finansçıların yurtdışı istihbarat örgütleriyle ilişkilerinin devlet tarafından tespit edildiğini yazan Albayrak, "Herhalde ilgili kurumlarımız bunların toplumsal algıyı zehirlemesine engel olmak için gereken tedbirleri alıyordur!" ifadelerine yer verdi.

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Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini aktardığı ‘Burası Çok Önemli!’ isimli bir kitap raflardaki yerini aldı. Albayrak, kitabında hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde hangi politikaları neden uyguladığını, neleri değiştirmek istediğini anlattı.

Yazar Murat Sabuncu, kitapta Albayrak'ı ekonomistlerle ilgili açıklamalarını anlattığı bölümü aktardı.

Kitabın en ilginç bölümlerinden biri ABD ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Brunson krizinin anlatıldığı kısım. Trump'ın attığı Türkiye ekonomisini hedef alan tweet'in ardından yaşananlar.

Albayrak'ın aktardığına göre o günlerde ekonomik vizyon toplantısı yapacakken ABD'den gelecek yaptırım kararından önceden haberdar olunuyor. Toplantı erteleniyor. 'Toplantı ertelendikçe ABD'nin açıklaması da' erteleniyordu. Nihayet Albayrak biz beklemeyelim yapalım dediğinde Trump'ın tweet'i geliyordu.

"Devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim"

Berat Albayrak burada muhalefetin kimi ekonomistlerinin 'milli duruş' sergilemediğini, 'küresel güçlerle iş birliği' yapılarak Türkiye'nin felaketinin istendiğini söylüyor. Hatta 15 Temmuz'da muhalif çevrelerden görmedikleri dayanışmayı 10 Ağustos'ta Trump tweet'inden sonraki 'kur saldırıları' zamanında da görmediklerini anlatıyor. Aynen aktarıyorum:

"O dönemde sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden yayın yapan bazı finansçıların bir kısmının yurtdışı istihbarat örgütleriyle ilişkilerinin devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim. Herhalde ilgili kurumlarımız bunların toplumsal algıyı zehirlemesine engel olmak için gereken tedbirleri alıyordur!"

Operasyon mu başlatılacak?

Sabuncu bu açıklamalardan yola çıkarak, "Yakında bir 'yurtdışı istihbarat bağlantılı ekonomist operasyonu başlayabilir yani!" görüşlerine yer verdi.

Albayrak 10 Ağustos'taki kur sıçramasını ilerleyen sayfalarda da yazmış. (211) Burada şunları aktarıyor:

"Eylül-ekim aylarında bir özel bankamızın bankacılık teamüllerine aykırı bir şekilde yüklü miktarda Türkiye CDS'i satın aldığını bunun neticesinde ülke risk primimizi 80-100 kadar yukarı taşındığını, yani ekonominin tüm paydaşlarının yurtdışından döviz borçlanma maliyetini 100 baz puan artırdığını tespit ettik."

Albayrak durumu 'bankacılık sektöründe milli şuur eksikliği' olarak tarif ediyor.