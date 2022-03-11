Türk Hava Yolları (THY) Moldova'ya uçuşları 29 Marta kadar iptal etti!

Türk Hava Yolları, Moldova gidiş-dönüş uçuşlarının 29 Mart 2022'ye kadar iptal edildiğini açıkladı. İptallerin Rusya-Ukrayna savaşıyla bir ilgisinin olup olmadığı açıklanmadı...

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Türk Hava Yolları, Moldova gidiş-dönüş uçuşlarının 29 Mart 2022'ye kadar iptal edildiğini açıkladı. THY'den yapılan açıklamada; "29 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.