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TMO'dan ayçiçek yağı açıklaması: Hasat sorunu var mı yaza sıkıntı olacak mı?

TMO'dan ayçiçek yağı açıklaması: Hasat sorunu var mı yaza sıkıntı olacak mı?

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, stokların yeterli olduğunu, halkın boş yere yokluk hissi yaratılarak paniğe sevk edildiğini söyledi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, hem ayçiçeği yağı hem de buğday ve unda bir sorunun yaşanmadığını, stokların yeterli miktarda olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Güldal, kimsenin kafasının karşımasına gerek olmadığını dile getirerek, "Hem piyasada stoklarda ve toptancılarda hem de sanayicimizin elinde yeteri kadar ayçiçeği yağı ve tohumu var. Kimin elinde ne kadar ürünü olduğunu kayıt altında" dedi.

Geçen yıl da aynı şekilde spekülasyonlar yapıldığını hatırlatan Güldal, özellikle buğday konusunda TMO olarak tedariki sağlandığını ve makul fiyatlardan tüketiciye ulaştırıldığını ifade etti.

Tüketicinin yokluk fikriyle paniğe sevk edildiğini ancak, tedarikte bir sorun o lmadığını, Rusya'dan gemilerin yola çaktığını dile getiren Güldal, halkı rahat olmaya çağırdı.

Sezon iyi
Bu yıl iyi bir sezon yaşandığını kar ve yağmurların yeterli olduğunu dile getiren Güldal, hasat dönemine birkaç kay kaldığını buğday, un ve yemde de bir sorun yaşanmayacağının altını çizdi.

Güldal, yem konusunda da Temmuz ayından beri regülasyon olduğunu, 3.2 milyon ton yem ham maddesinin makul fiyatlardan satıldığını aktardı.

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