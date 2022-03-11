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Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat davası

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat davası

3 Temmuz şike sürecinin beraatle sonuçlanmasının ardından tazminat davası açtıklarını duyuran Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, "707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir." dedi.

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Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 3 Temmuz şike sürecinin beraatle sonuçlanmasının ve Yargıtay'ın kararı onamasının ardından tazminat davalarını açtıklarını duyurdu.

Futbolda şike davalarında verilen beraat kararlarının onanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın, “Şimdi Fenerbahçe’ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan tüm herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz" sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'ye bağışlanacak
Konu ile ilgili Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"3 Temmuz sürecinde haksız bir şekilde tutuklanmamız sebebiyle uğradığımız zararlarla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında; haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir. Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Bu sebeple yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacaktır."

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