Putin'den bir iyi bir kötü açıklama! 16 bin Ortadoğulu paralı asker Ukrayna'da görüşmelerde pozitif ilerleme var

RUSYA lideri Putin, Güvenlik Konseyi'ni toplayıp yeni emirler verdi. Batıyı Ukrayna'ya alenen paralı asker göndermekle suçlayan Putin, Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi. Savunma Bakanı Şoygu, Ortadoğu'dan 16 bir paralı askerin geldiğini açıkladı. Putin'den bir son dakika açıklama daha geldi.

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Rusya lideri Vladimir Putin, güvenlik konseyini topladı ve burada yeni açıklamalarda bulundu. Putin , Batıyı Ukrayna'ya alenen paralı asker göndermekle suçladı. Putin yaptığı son açıklamada ise, “Ukrayna ile görüşmelerde belirli pozitif değişimler var” diye konuştu.

"Kiev rejiminin Batılı sponsorları, uluslararası hukuku göz ardı ederek Ukrayna'ya alenen paralı asker gönderiyor." diyen Putin Donbas'taki 2 ayrılıkçı cumhuriyete silah transferi önerisini destekledi. Ukrayna'ya gönderilen silahlarla ilgili olarak da Putin, "Ele geçirilmeleri halinde Rus ayrılıkçılara verilmesini destekliyorum" diye konuştu.

Putin, "Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı. Putin, Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

Putin'den yeni açıklama: Görüşmelerde pozitif gelişmeler var Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son açıklamada ise, “Ukrayna ile görüşmelerde belirli pozitif değişimler var” diye konuşt

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi. Öte yandan Putin, Şoygu'dan NATO'nun eylemlerine cevap olarak Rusya'nın batı sınırlarının güçlendirilmesi için rapor hazırlamasını istedi.