BIST 2.048
DOLAR 14,99
EURO 16,46
ALTIN 958,52
HABER /  EKONOMİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Süte zam gelmezse hayvanlar kesime gidecek! Uzun yıllardır böylesi görülmedi

Süte zam gelmezse hayvanlar kesime gidecek! Uzun yıllardır böylesi görülmedi

Artan maliyetlerin üzerine savaşın getirdiği tedarik zincirinin de bozulmasıyla süte zam gelmemesi halinde hayvancılıkla uğraşanlar kesime göndereceklerini açıklamaya başladı.

Abone ol

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, litresi 4 lira 70 kuruş olan süte zam gelmezse daha fazla damızlık hayvanın kesime gideceği uyarısında bulundu. Bayraktar, "Bu, uzun yıllardır görmediğimiz bir durum, tablo vahim" dedi.

Ekonomik kriz ve artan maliyetlere Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi eklenince hayvancılık daha da zora girdi. Üreticiler “Mart ve nisan aylarında yaşanacak fiyat artışlarının önüne geçmek mümkün olmayacak” uyarısında bulundu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu, uzun yıllardır görmediğimiz bir durum, tablo vahim” dedi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, girdi maliyetlerinin olağanüstü arttığına dikkat çekerek, yem tedariki ile ilgili hiçbir üreticiye “yem yok”demediklerini, yem satışlarında kota uygulanacağı iddiasının ise doğru olmadığını söyledi.

Karakuş, “Yem fabrikaları, yem sattığında yerine yenisini koyamıyor. Hammadde çok pahalı. Bütün hammaddeler artarken et ve süt fiyatları, ekmek gibi baskı altında tutuluyor. Sütçüler bizden aldıkları fiyatlarla kar elde edemiyor” diye konuştu.

Süt fiyatları revize edilmeli
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya-Ukrayna savaşının yem sanayisini de tedirgin ettiğini belirterek, bu süreçte çiğ süt fiyatının revize edilmesini talep etti. Bayraktar, yazılı açıklamasında, Ulusal Süt Konseyinin 29 Kasım 2021’de yaptığı toplantısında aldığı kararla, 8 Aralık 2021’den geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye satış fiyatının brüt 4 lira 70 kuruş olarak belirlediğini anımsattı.

Süt fiyatına gelen artışın yeme gelen zamlar sayesinden anlamını yitirdiğine dikkati çeken Bayraktar, süt fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece daha fazla damızlık hayvanın kesime gideceğinin altını çizdi.

Bayraktar, “Üretimin sürdürülebilirliği için bir litre süt satan üretici bir buçuk kilo yem alabilmelidir. Mart ayında üreticimizin bir litre süt sattığında eline net olarak 4 lira 50 kuruş geçti. Yemin kilosuna ödediği para ise 5 lira 35 kuruş. Bir litre süt sattığında bir kilo yem bile alamıyor, yani zarar ediyor. Bu, uzun yıllardır görmediğimiz bir durumdur, tablo vahimdir.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu Bercelona maçında parladı Atletico Madrid izledi
Kerem Aktürkoğlu Bercelona maçında parladı Atletico Madrid izledi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşması sonrası beklenti arttı İsrail ile işbirliği büyüyecek
Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşması sonrası beklenti arttı İsrail ile işbirliği büyüyecek
Üsküdar'da kar yağışı altında denize atlayarak yüzdüler
Üsküdar'da kar yağışı altında denize atlayarak yüzdüler
Nagehan Alçı savaşta tarafını seçti! Ukrayna askeri üniformalı fotoğrafı olay oldu
Nagehan Alçı savaşta tarafını seçti! Ukrayna askeri üniformalı fotoğrafı olay oldu
Ekrem İmamoğlu en çok kar yağışının olacağı günü açıkladı! Cumartesi hiçbir program yapmayın
Ekrem İmamoğlu en çok kar yağışının olacağı günü açıkladı! Cumartesi hiçbir program yapmayın
Kırklareli'nde "nüfusmatik" işlemleri başladı
Kırklareli'nde "nüfusmatik" işlemleri başladı
Cari işlemler ocak ayı sonuçları açıklandı cari açık 4 yılın zirvesine çıktı
Cari işlemler ocak ayı sonuçları açıklandı cari açık 4 yılın zirvesine çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında gündeme geldi Ruble ile ticaret talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında gündeme geldi Ruble ile ticaret talebi
İstanbul'da Sibirya karı yasakları! Otogarlardan çıkış yok, kamyonların şehre girişi yasak, AVM'ler erken kapanacak
İstanbul'da Sibirya karı yasakları! Otogarlardan çıkış yok, kamyonların şehre girişi yasak, AVM'ler erken kapanacak