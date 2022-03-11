Süte zam gelmezse hayvanlar kesime gidecek! Uzun yıllardır böylesi görülmedi

Artan maliyetlerin üzerine savaşın getirdiği tedarik zincirinin de bozulmasıyla süte zam gelmemesi halinde hayvancılıkla uğraşanlar kesime göndereceklerini açıklamaya başladı.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, litresi 4 lira 70 kuruş olan süte zam gelmezse daha fazla damızlık hayvanın kesime gideceği uyarısında bulundu. Bayraktar, "Bu, uzun yıllardır görmediğimiz bir durum, tablo vahim" dedi.

Ekonomik kriz ve artan maliyetlere Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi eklenince hayvancılık daha da zora girdi. Üreticiler “Mart ve nisan aylarında yaşanacak fiyat artışlarının önüne geçmek mümkün olmayacak” uyarısında bulundu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu, uzun yıllardır görmediğimiz bir durum, tablo vahim” dedi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, girdi maliyetlerinin olağanüstü arttığına dikkat çekerek, yem tedariki ile ilgili hiçbir üreticiye “yem yok”demediklerini, yem satışlarında kota uygulanacağı iddiasının ise doğru olmadığını söyledi.

Karakuş, “Yem fabrikaları, yem sattığında yerine yenisini koyamıyor. Hammadde çok pahalı. Bütün hammaddeler artarken et ve süt fiyatları, ekmek gibi baskı altında tutuluyor. Sütçüler bizden aldıkları fiyatlarla kar elde edemiyor” diye konuştu.

Süt fiyatları revize edilmeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya-Ukrayna savaşının yem sanayisini de tedirgin ettiğini belirterek, bu süreçte çiğ süt fiyatının revize edilmesini talep etti. Bayraktar, yazılı açıklamasında, Ulusal Süt Konseyinin 29 Kasım 2021’de yaptığı toplantısında aldığı kararla, 8 Aralık 2021’den geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye satış fiyatının brüt 4 lira 70 kuruş olarak belirlediğini anımsattı.

Süt fiyatına gelen artışın yeme gelen zamlar sayesinden anlamını yitirdiğine dikkati çeken Bayraktar, süt fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece daha fazla damızlık hayvanın kesime gideceğinin altını çizdi.

Bayraktar, “Üretimin sürdürülebilirliği için bir litre süt satan üretici bir buçuk kilo yem alabilmelidir. Mart ayında üreticimizin bir litre süt sattığında eline net olarak 4 lira 50 kuruş geçti. Yemin kilosuna ödediği para ise 5 lira 35 kuruş. Bir litre süt sattığında bir kilo yem bile alamıyor, yani zarar ediyor. Bu, uzun yıllardır görmediğimiz bir durumdur, tablo vahimdir.” ifadelerini kullandı.