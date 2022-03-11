Rus şefler McDonald's'ın yerini alacak restoranlar oluşturacak

Rus şeflerin, McDonald’s’ın yerini alacak zincir restoranlar için yerli menü oluşturmaya hazır olduğu kaydedildi.

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McDonald’s’ın Rusya’daki restoranlarını kapatma kararının ardından, Rusya Ulusal Mutfak Birliği Başkanı Anna Jukova, kuruma üye şeflerin bu restoranların yerini alabilecek yemek zincirlerinde kullanılmak üzere geleneksel Rus tarifleri ile menü geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Rus basınına konuşan Jukova, uzmanların son yıllarda geleneksel Rus mutfağının araştırılması ve yaygın hale getirilmesi konusuna büyük dikkat verdiğini, bu nedenle birçok tarifin sadece üzerinden geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Jukova, “Bu süreçte Rusya Otelciler ve Restoranlar Federasyonu ve Rusya Gastronomi Haritası Projesi, bu süreçte aktif şekilde yer aldı, onların da menü oluşturulması konusuna dahil edilmesi planlanıyor” dedi.

Jukova, Rus fast food restoran zincirlerinin, sevilen geleneksel hamur işleri, krepleri, Rus atıştırmalık ve salatalarını, yerli ürünlerden modern yorumlanmış sıcak yemeklerin sunabileceğini belirtti.

Jukova’ya göre, hamburgerlerin yerini, ortadan kesilip içinin isteğe göre doldurulabileceği çöreklerin, kolanın yerini de bitkisel limonataların alabileceğini ifade etti.