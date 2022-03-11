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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Ukrayna'daki çabalarını takdir ediyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Ukrayna'daki çabalarını takdir ediyoruz

ANTALYA'daki Rus-Ukrayna görüşmelerine NATO'dan tam destek geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'yi Ukrayna'da barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NTV yayınında açıklamalarda bulundu. Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ile ilgili konuşan Stoltenberg, "Türkiye'yi Ukrayna'da barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

"Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki" diyen Stoltenberg, NATO'nun bölgedeki gücünü artırıp artırmayacağı sorusuu üzerine "Haziran'da Madrid'de caydırıcılık için önemli kararlar alınacak" diye konuştu. 

Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı" diye konuştu. 

NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın saldırısının hepimiz için sonuçları olacak" şeklinde konuştu.  Stoltenberg son olarak Antalya diplomasi forumuna övgüde bulunarak, "Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi. 

Erdoğan'la yaptırım konusu konuşuldu mu?

- Yaptırımların uygulanmasını çok net bir şekilde belirttim. Türkiye burada Ukrayna'ya verdiği destekle kilit bir rol oynuyor. SİHA'lar çok önemli Ukrayna'ya verilen detsek konusunda. SİHA'ların teslimatı Ukrayna için hayati önemde. Bu çatışma daha büyük bir savaşa dönüşmemeli. Bu daha büyük bir yıkım ve can kaybına yol açar.

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