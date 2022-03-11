Hac ve umre için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bekleniyor

Hac ve umre organizasyonu yapan acenteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel Suudi Arabistan ziyareti kapsamında hac ve umrenin de gündeme alınmasını ve kutsal topraklara ziyaretlerin tekrar açılmasını istiyor.

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Kovid-19 nedeniyle 27 Şubat 2020'den bu yana Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre seferleri yapılamıyor.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi, Mescid-i Haram (Kabe) ile Mescid-i Nebevi başta olmak üzere tüm camilerde sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılması, kutsal toprakların tekrar ziyaretçilere açılması adına acenteleri umutlandırdı. Ziyaretlerin açılacağı günü bekleyen bazı firmalar, buna göre hazırlıklarını sürdürüyor.

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hac ve Umreden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun devam ettiğini ancak sosyal mesafenin uygulanmadığını ve omuz omuza saf tutulup namaz kılındığını belirtti.

Umreye gidişler konusunda Suudi Arabistan tarafından kısıtlama getirilen ülke sayısının 1 Ocak 2022 itibarıyla azaldığını, geride umre organizasyonuna dahil edilmeyen Türkiye'nin de arasında bulunduğu 4 ülke kaldığını anlatan Şahin, seyahat acentelerinin 2 yıldır ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan vatandaşlarının da tatil için Türkiye'ye gelemediklerinden bahseden Şahin, Türkiye'nin 2019'da yaklaşık 600 bin Suudi Arabistan vatandaşı turisti ağırladığını ve Suudluların Türkiye'de kurduğu ilişkiler ve ticaret ile iki ülke arasındaki ticarete değindi.

Karşılıklı ziyaretler iki ülke için önemli

​Diyaeddin Şahin, "Devletimizin ilgili kurum, kuruluşları, Bakanlığı bu sorunu çözmek için uğraşıyor. Biz bunu hem basında Cumhurbaşkanımızın ağzından hem de Ticaret Bakanlığımızdan çeşitli vesilelerle bu sorunun giderilmesi için çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Umudumuz ve talebimiz odur ki hac ve umre organizasyonuyla ilgili sıkıntılar da bu noktada görüşülmek için gündem maddesi olsun. Dolayısıyla hem Suudlu kardeşlerimizin Türkiye'ye gelmesi hem de Türklerin Suudi Arabistan'a umre ve hac için gitmesi her iki ülke için çok önemlidir." diye konuştu.

Basına yansıdığı kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gitme planı olduğunu bildiklerini anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Bununla ilgili çalışmalar yapıldığını hatta ticaret odaları vasıtasıyla Ticaret Bakanlığına ulaştırmak üzere bazı sorunlar ve talepler iletildiğini de biliyoruz. Devletimizin, halkımızın ve sektörümüzün sorunlarıyla ilgilenmesi kadar doğal bir şey yok ancak bir çağrıda bulunmak istiyoruz, hac ve umre işi yapan acentelerin de talepleri orada dikkate alınsın ve özellikle Türklerin Suudi Arabistan'a ibadet maksadıyla gitmesiyle ilgili sıkıntıları da mutlaka görüşülsün isteriz. Bununla ilgili hem TÜRSAB hem de Diyanet İşleri Başkanlığı gereken girişimlerde bulunacağı zaman Cumhurbaşkanımızdan bu konuyu da öncelikli yapılması gerekenler listesine almasını arz ediyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın dosyasında hac ve umre acentelerinin talebinin yer aldığına inanıyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak da sadece hac ve umre organizasyonu yapan acentelerin iki yıldır fatura kesmediğini anlattı.



Kundak, acentelerin ekonomik sıkıntı içine girdiğini, hac ve umre organizasyonunun açılmasını beklediklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız halkın içinden biri ve dosyasının içinde mutlaka hac ve umre seyahat acentelerinin talebinin de yer aldığına inanıyor ve eminiz. En azından yanında seyahat edecek görevlilerle beraber o dosyanın içinde mutlaka hac ve umre organizasyonuyla alakalı kısıtlamaların bir an evvel kaldırılmasıyla ilgili madde bulunmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Toprak Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Toprak ise iki ülke ilişkilerinin normalleşmesiyle ihracatın tekrar canlanacağını kaydetti.

Toprak, sektörde faaliyet gösteren hac ve umre firmalarının tamamen ihtisaslaştığını belirterek, "Turizm her ne kadar canlanmış olsa da turizmin diğer alanlarında faaliyet göstermemekteler. Bu nedenle iki yıldır herhangi bir ticari faaliyette bulunamamaktayız. Suudi Arabistan'ın en kısa sürede Türkiye'ye hac ve umreyle ilgili olan kısıtlamaları kaldırmasını bekliyoruz." dedi.