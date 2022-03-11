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Üsküdar'da kar yağışı altında denize atlayarak yüzdüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Üsküdar'da kar yağışı altında denize atlayarak yüzdüler

İstanbul’da soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, kar yağışı altında Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayarak yüzdü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Anadolu Yakası ilçelerinde de yoğun kar yağışı sürüyor. İstanbul'un cadde ve sokakları beyaza büründü. Sıcaklıkların eksi seviyeye ulaştığı kentte soğuğa aldırış etmeyen, 'Sarayburnu Fatihleri' adını verdikleri bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nden denize atladı. Suya atlayan vatandaşlar, kar yağışı altında dakikalarca yüzdü. Kız Kulesi'ne karşı buz gibi havada boğazda yüzen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

“Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz”
Buz gibi havada denize giren Ramazan Değer, “Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak 365 gün denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Bu güne kadar, soğuk havada denize girdiğimiz için hiçbir zaman hastaneye gitmedik. Spor sağlıktır, deniz şifadır” diye konuştu.

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