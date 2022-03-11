Rusya bu kez Japonya'ya gözdağı verdi! Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı yaptı
UKRAYNA'yı işgal eden Rusya, bu kez de Japonya ile çatışmanın eşiğinde. Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlendiğini duyurdu. Tatbikat kapsamında S-300 hava savunma sistemlerinin test edildiği belirtildi.Abone ol
Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi ile dünyanın tepkisini çeken Rusya'dan gerilime neden olacak bir adım daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın 'Kuzey Toprakları' olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlendiği bildirildi.
S-300 hava savunma sistemi test edildi
Açıklamada tatbikat kapsamında S-300 hava savunma sisteminin test edildiği ve havadaki tüm hedeflerin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tatbikatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlara yanıt olarak aralarında Japonya, ABD, Güney Kore ve Tayvan'ın da bulunduğu ülkeleri 'dost olmayan ülke' listesine eklemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
Rilomatik kriz konus
Rusya’nın 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları'nın parçası olan Habomai, Shikotan, Kunashiri ve Etorofu adaları, Japonya tarafından 'Kuzey Toprakları' olarak adlandırılıyor. Adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, dört adanın kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Kuril sorunu nedir? Kim ne istiyor?
Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1945'te, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndan Japonya'nın Hokkaido Bölgesine uzanan ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran Kuril Adaları'nı ilhak etmişti. Japonya'nın da 'Kuzey Bölgeleri' olarak adlandırdığı bölgenin ilhakı sonrası, Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması görüşmelerinde taraflar, toprak parçaları konusundaki uyuşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamıyor.