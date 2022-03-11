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Ayçiçeği için yeni hamle! Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayınlandı

Ayçiçeği için yeni hamle! Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayınlandı

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte ayçiçeği temininde yaşanabilecek sıkıntılar için tarımda hareketlilik başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 4 ilde yağlık ayçiçeği ekimi için destek Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Aydın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar, Karabük Eskipazar, Kütahya Domaniç ile Sivas Hafik ilçelerinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenecek ürünler listesine dahil edildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ile 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, Aydın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar, Karabük Eskipazar, Kütahya Domaniç ile Sivas Hafik ilçelerinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek.

Dekar başına destek
Karar çerçevesinde, 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekar başına 50 TL ek girdi desteği sağlanacak. Düzenlemeyle, 2022 yılında sertifikalı tohum destekleri de belirlendi.

Buna göre, 2022 üretim yılında bu kapsamda üreticilere dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için 24 TL, aspir için 5 TL, nohut ve kanola için 20 TL, susam için 4 TL, kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 TL, patates için 100 TL, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya için 22 TL, yer fıstığı için 17 TL destekleme ödemesi yapılacak. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum desteği ödemelerine bütçe imkanları dahilinde başlanacak.

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