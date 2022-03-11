Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlarla ilgili sözlerine savunma Mehmet Özhaseki'den geldi: Halk diliyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorların maaşlarını beğenmedikleri için gittikleri iddiasıyla "Varsın gitsinler" çıkışına AK Partili Mehmet Özhaseki "Cumhurbaşkanımız halk diliyle konuşur" diyerek savunma yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erdoğan'ın doktorlara yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine ilişkin " Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur" dedi.

Özhaseki, Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaş yetersizliğinden yakınan doktorlara, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz” sözlerine ilişkin konuştu.

“Kendi fikrimi açıklıyorum” diyen Özhaseki şöyle devam etti:

"Devlet, öğrencisine çok yatırım yapıyor. Çocuklar tabii ki bir yandan kendi istikballerini düşünecekler ama bir yandan da bu ülkeye, topraklara karşı sorumluluklarının olduğu bilmeleri lazım. Maaşlarda sıkıntı olduğunu biliyoruz, haklarını da kimse yemek istemez. Tüm sağlık çalışanlarının maaşları ile ilgili çalışma hakkında bizlere de bilgi verildi. Amaç iyileştirmek. Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur."