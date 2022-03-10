Türkiye'de 8 bin TL! Almanya İngiltere ABD'ye giden doktorlar bakın ne kadar maaş alıyor
Türkiye’de yurt dışına giderek yeni bir hayat kurmaya çalışan doktorların sayısı artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktora ayda 8 bin TL ile 25 bin TL ödendiğini belirttiği sözlerinin ardından ABD ve Avrupa'ya giden doktorların maaşları merak konusu oldu.
Almanya, kapılarını Türk doktorlara açmak için, “Diploma denkliği şartını” kaldırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de doktorların ayda 8-9 bin TL, en yüksek kazanana da 25 bin TL aylık aldığını belirterek, bunun yeterli olduğunu, gerekirse yurt dışından doktor getirileceğini söyledi.
Sözcü'nün haberine göre batı ülkeleri, yetişmiş elemanlarına en büyük desteği sağlıyor. Bunların başında da doktorlar geliyor.
Türk doktorları ülkesine isteyen Almanya'da stajyer bir doktorun aylık maaşı 4 bin 700 ile 6 bin 300 Euro (yaklaşık 102 bin 375 TL) arasında değişiyor.
Klinikte görev yapan uzman doktor 6 bin 200 ile 8 bin 100 Euro (132 bin 200 TL), başhekim ya da idari görevli doktor ise ayda 7 bin 700 ile 10 bin 600 Euro (172 bin 250 TL) arasında kazanıyor.