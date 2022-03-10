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Türkiye'de 8 bin TL! Almanya İngiltere ABD'ye giden doktorlar bakın ne kadar maaş alıyor

Türkiye'de 8 bin TL! Almanya İngiltere ABD'ye giden doktorlar bakın ne kadar maaş alıyor

Türkiye’de yurt dışına giderek yeni bir hayat kurmaya çalışan doktorların sayısı artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktora ayda 8 bin TL ile 25 bin TL ödendiğini belirttiği sözlerinin ardından ABD ve Avrupa'ya giden doktorların maaşları merak konusu oldu.

Türkiye'de 8 bin TL! Almanya İngiltere ABD'ye giden doktorlar bakın ne kadar maaş alıyor

Almanya, kapılarını Türk doktorlara açmak için, “Diploma denkliği şartını” kaldırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de doktorların ayda 8-9 bin TL, en yüksek kazanana da 25 bin TL aylık aldığını belirterek, bunun yeterli olduğunu, gerekirse yurt dışından doktor getirileceğini söyledi. 

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Türkiye'de 8 bin TL! Almanya İngiltere ABD'ye giden doktorlar bakın ne kadar maaş alıyor

Sözcü'nün haberine göre batı ülkeleri, yetişmiş elemanlarına en büyük desteği sağlıyor. Bunların başında da doktorlar geliyor.

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Türkiye'de 8 bin TL! Almanya İngiltere ABD'ye giden doktorlar bakın ne kadar maaş alıyor

Türk doktorları ülkesine isteyen Almanya'da stajyer bir doktorun aylık maaşı 4 bin 700 ile 6 bin 300 Euro (yaklaşık 102 bin 375 TL) arasında değişiyor.

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Türkiye'de 8 bin TL! Almanya İngiltere ABD'ye giden doktorlar bakın ne kadar maaş alıyor

Klinikte görev yapan uzman doktor 6 bin 200 ile 8 bin 100 Euro (132 bin 200 TL), başhekim ya da idari görevli doktor ise ayda 7 bin 700 ile 10 bin 600 Euro (172 bin 250 TL) arasında kazanıyor.

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