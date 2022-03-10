11 Mart cuma günü okulların tatil olduğu iller! Hangi illerde kar tatili var?
Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor. Hava muhalefeti nedeniyle çok sayıda ilden de kar tatili haberleri peş peşe geldi.
Soğuk hava dalgası tüm ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün pek çok ilden kar tatili haberleri art arda geldi. Bazı iller bir gün eğitime ara verirken bazı illerden iki günlük kar tatili kararı çıktı.
İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ!
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde 11 Mart cuma günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerinde tüm okullarda, ilçelerin genelinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.
ÇANAKKALE
Çanakkale`nin Biga ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime, Çan ve Yenice ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bölgedeki olumsuzlukları önlemek için, Bayramiç ve Biga`da taşımalı eğitime, Çan ve Yenice`de ise tüm okullarda eğitim ve öğretime 11 Mart`ta, bir gün ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı vurgulandı.
ZONGULDAK
Zonguldak`ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik uyarılara göre kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı.