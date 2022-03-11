BIST 2.049
DOLAR 14,94
EURO 16,45
ALTIN 952,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İzmir Buca'da parkta silahlı kavga: 1 ölü

İzmir Buca'da parkta silahlı kavga: 1 ölü

İzmir’in Buca ilçesinde parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ise suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı.

Abone ol

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilbağlar Mahallesi 637/48 Sokak’ta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Hanoğlu (19), arkadaşları ile parkta bulunduğu esnada, husumetlisi olduğu ileri sürülen A.C.A. da (24) parka geldi.

Burada A.C.A., ve Hanoğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C.A., yanındaki pompalı tüfekle Hanoğlu’na ateş ederek göğsünden vurdu.

Talihsiz genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Parka gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hanoğlu, ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Furkan Hanoğlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta incelemelerde bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay sonrası kaçan

ÖNCEKİ HABERLER
10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangisi son liste
10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangisi son liste
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kar sürprizi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kar sürprizi
Moody's Belarus'un kredi notunu düşürdü
Moody's Belarus'un kredi notunu düşürdü
Hülya Avşar ve Aleyna Tilki'nin de olduğu 136 ünlünün bilgilerini sızdıran 'Tapu Köstebekleri'nin cezası belli oldu
Hülya Avşar ve Aleyna Tilki'nin de olduğu 136 ünlünün bilgilerini sızdıran 'Tapu Köstebekleri'nin cezası belli oldu
Nagehan Alçı savaşta tarafını seçti! Üniformasını giyip röportaj yaptı sosyal medya o paylaşımını hatırlattı
Nagehan Alçı savaşta tarafını seçti! Üniformasını giyip röportaj yaptı sosyal medya o paylaşımını hatırlattı
Haber alınamıyordu! Evinde korkunç halde bulundu
Haber alınamıyordu! Evinde korkunç halde bulundu
Tansu Çiller'e 3 partiden şok cevap! 'Partiyi bize teslim eder misiniz' diye sordu aldığı cevap şok etti
Tansu Çiller'e 3 partiden şok cevap! 'Partiyi bize teslim eder misiniz' diye sordu aldığı cevap şok etti
Rus savaş uçağı pilotundan kan donduran itiraflar! Rus askerleri birbirini vurmaya başladı
Rus savaş uçağı pilotundan kan donduran itiraflar! Rus askerleri birbirini vurmaya başladı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 8'i ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 8'i ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı