İstanbul'a kar en fazla o gün yağacak! Meteoroloji açıkladı Kocaeli, Bursa, Konya, Balıkesir, Antalya, Diyarbakır...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.