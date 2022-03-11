İstanbul'a kar en fazla o gün yağacak! Meteoroloji açıkladı Kocaeli, Bursa, Konya, Balıkesir, Antalya, Diyarbakır...
İSTANBUL'da dün sabahtan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. İstanbullular güne yine kar yağışıyla uyandı. Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı geldi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a en yoğun karın yağacağı günü ve saatleri açıkladı.
İstanbul'da dün sabahtan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Kar yağışı kısa sürede İstanbul'u beyaza bürürken, Meteoroloji'den ve ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul için yeni hava durumu uyarısı geldi. Bakan Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. İşte 11 Mart hava durumu raporu...
İstanbul'da Kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken kenti beyaza bürüdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti. Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Bakan Karaismailoğlu: En yoğun kar Cumartesi günü yağacak
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.