Akaryakıttaki artış pazarı vurdu hal esnafı ürünlere gelecek zam oranını açıkladı

Benzin ve motorine peş peşe gelen zamlar sonrasi nakliye masrafları pazara yasıyacak. Bayrampaşa Meyve Sebze Hali esnafı Mehmet Arkan, "Akaryakıttaki artış kadar olmasa da en az yüzde 20-25 zam gelecek." dedi.

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Son dönemde motorin ve benzine birbiri ardına gelen zamlar nakliye masraflarını yurttaşın sofrasına ortak etti. Gıdada taşıma giderleri son üç günde yüzde 10, 2022’nin ilk 69 gününde ise yüzde 80 arttı. Özellikle taşımacılıkta en çok kullanılan motorinin litre fiyatı, gelen son zamlarla 22 TL’nin üzerine çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, sorunu 9 Mart tarihli fiyatlarla şöyle örneklendirdi:

“İstanbul’daki bir gıda toptancısı Antalya’dan 1 kilo ürünü ücretsiz alsa bile bunu kente getirdiğinde, üzerine hiç kâr koymadan satmaya kalksa kendisine maliyeti 1.10 TL. Ki buna normalde, tarladaki üreticinin payı, komisyoncu ücreti, hal ücreti, KDV ve şehir içi nakliye ücreti, satıcı kârı gibi kalemleri de eklemek gerekiyor. Gıda ürünlerinin Antalya’dan İstanbul’a taşınabilmesi için 20 ton kapasitesi olan bir TIR’ın gidiş-dönüş 1600 kilometre yol yapması gerekiyor. Bir aracın yalnızca gidişteki yakıt ücreti 7 bin 341 TL. Geri dönüşü var, köprü geçişi, Osmangazi Köprüsü geçişi var, şoförün kişisel giderleri, araç bakım eklendiğinde rakam 22 bin TL’ye yükseliyor. Bu da ton başına 1100 TL, kilo başına da 1.10 TL maliyet çıkarıyor.”

Nakliye maliyetinin üç günde yüzde 10 arttığını söyleyen Yalım, “Bu ürünler tarladan bedava bile alınsa kilogramını gıda toptancısı 1.10 TL’ye satmak zorunda. Şöyle örnek verelim 10 kilogramlık bir karpuzun nakliye maliyeti 11 TL olmuş durumda. Bir demet maydanoz yaklaşık 150 gram gelse nakliye bedeli 17 kuruş. Daha üç gün önce bu ürünlerin kilogram başına nakliye maliyeti 1 TL idi” diye konuştu.

Hal esnafı yüzde 25 fiyat artışı yaşanabileceğini söylüyor

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali esnafı da, “Bu hafta pazardaki ürün fiyatları yüzde 20-25 zamlı olacak. Ürünün fiyatı yolda değişiyor. Önlem alınmazsa yurttaş pazara gidemeyecek” diye konuştu.

“Ankara’dan İstanbul’a nakliye masrafı 20 günde 190 liradan 420 liraya çıktı...” diyen halciler, akaryakıt ve döviz kurundaki artış için önlem alınmadı gerektiğini söylüyor; önümüzdeki günlerde Pazar fiyatlarının yüzde 20-25 oranında artacağını belirtiyor.

Bayrampaşa Meyve Sebze Hali’nde soğan toptancılığı yapan Mehmet Arkan, “Kamyoncular 420 TL’yi de kabul etmiyor artık. Benim şu an pazara yolladığım ürüne bu zam yansımadı, çünkü depodaki ürün gitti. Ama yeni gelen ürünü pazara yollarken mecbur yansıtacağım. Akaryakıttaki artış kadar olmasa da en az yüzde 20-25 zam gelecek. Bu böyle giderse vatandaş pazara da gidemeyecek” dedi.