Selen Görgüzel kimdir aslen nereli kızının babası ilk eşi kimdir?

Selen Görgüzel eşi Hamdi Alkan'dan boşanacağı iddiaları ile gündeme geldi. Aslen İstanbullu olan Selen Görgüzel 41 yaşında ve 2 evlilik yaptı. İlk evliliğini 18 yaşında çok küçük yaşta yapan Selen Görgüzel 2003 yılında boşandı ve İlknaz adında bir kızı var. Şu an ise Hamdi Alkan ile evli. Hamdi Alkan'ın ikinci eşi.

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Selen Görgüzel verdiği cesur pozlar ve sivri açıklamaları ile zaman zaman magazin basınında manşet olan isimlerden. Şimdilerde ise araları bir süredir açık olan eşi Hamdi Alkan ile boşanma sürecinde. Peki kimdir bu Selen Görgüzel, kaç yaşındadır, ve aslen nerelidir? Yeni bir program hazırlığında olan Selen Görgüzel'in şu anki eşi Hamdi Alkan'dır. Selen Görgüzel ilk evliliği ise çok erken yaşta daha 18 yaşındayken yapmıştır ve bu evlilik 2003 yılında sona ermiştir. Selen Görgüzel'in bu evlilikten İlknaz adında bir kızı vardır.

2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel ‘in boşanma kararı aldığı iddia edildi. Magazin sayfalarına konu olan ayrılık iddiaları ardından Selen Görgüzel’in hayatıyla ilgili bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Kimdir, kaç yaşında? İşte Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel hakkında bilgiler…

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da dünyaya geldi. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.



Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıktı