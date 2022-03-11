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Ayvansaray Üniversitesinin ismi değişti Bursa'da yeni üniversite kuruldu Resmi Gazete'de yayınlandı

Ayvansaray Üniversitesinin ismi değişti Bursa'da yeni üniversite kuruldu Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" oldu, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca "Mudanya Üniversitesi" adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kuruldu

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Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" olarak değiştirildi.

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca "Mudanya Üniversitesi" adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kuruldu.

Bu üniversite bünyesinde sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulu

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