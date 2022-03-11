Kırklareli'nde "nüfusmatik" işlemleri başladı

Kırklareli'nde, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında nüfusmatik işlemleri başladı.

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​​​​​​​Nüfusmatik cihazları ile T.C. kimlik kartı şifre işlemleri, e-imza yüklenmesi, adres beyanı, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu işlemleri, 15 yaş altı çocuklar için T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri yapılabiliyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Nüfus Müdürlüğündeki nüfusmatik cihazını inceledi.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yerli ve milli yazılım nüfusmatiğin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Geliştirilen dijital ekipmanların kullanılarak kamu hizmetlerinde verimliliğin arttırılmasının hedeflendiğini ifade eden Bilgin, böylelikle nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun da azalacağını belirtti.

Vatandaşların gişelerde yapabildiği işlemleri nüfusmatik cihazlarında da yapabileceğini aktaran Bilgin, "Bir nevi numaramatik gibi görünse de ondan çok öte işlevi olan bir makine. Hem vatandaşın daha kolay ve hızlı şekilde hizmet alması sağlanıyor, hem de nüfus müdürlüklerindeki yoğunluklar bu şekilde azalmış oluyor." dedi.

Nüfus müdürlüğü personelinin yaşlı insanlara evlerinde de hizmet verdiğini dile getiren Bilgin, "Memur arkadaşlarımız bizzat nüfus müdürlüğüne gelemeyecek vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek hizmet veriyor. Artık eskisi gibi insanları sedye ile veya sırtlarında taşıyarak nüfus müdürlüğüne getirmek zorunda değiller." diye konuştu.