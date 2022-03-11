İstanbul'da Sibirya karı yasakları! Otogarlardan çıkış yok, kamyonların şehre girişi yasak, AVM'ler erken kapanacak

İSTANBUL'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda trafik durdu, araçlar yollarda kaldı, peş peşe kısıtlamalar gelmeye başladı. Yolcu otobüslerinin otogarlardan çıkışına izin verilmeyecek. Kente tır ve kamyon girişleri durduruldu. AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değiştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullular'a "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı...

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İstanbul'da kar yasakları peş peşe geldi. İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kente tır ve kamyon girişleri durduruldu. İstanbul'daki otogarlardan şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışına izin verilmeyecek. İstanbullular zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları için uyarıldı. Alışveriş merkezlerinin saat 12:00'de açılıp, saat 19:00'da kapanmasına karar verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından kar önlemlerini duyurdu.

Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine izin yok

İstanbul Valisi Yerlikaya ilk açıklamasında," Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.

Vali Yerlikaya'dan İstanbullular'a uyarı geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." uyarısı yaptı.

Otogarlardan otobüslerin çıkışına izin yok

İstanbul Valisi Yerlikaya son olarak Esenler, Harem ve kentin diğer noktalarında bulunan cep otogarlarından otobüs çıkışına izin verilmeyeceğini söyledi.

AVM'lere kar düzenlemesi! Saat 19:00'da kapanacak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AVM'lerin bugün saat 12:00'de müşteri kabul etmeye başlayacağını ve saat 19.00'da kapanacağını duyurdu.

İşte İstanbul'da bugün yaşananlar...

- İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

- Bozcaada ve Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri ile Bursa İstanbul deniz otobüsü seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

- Servisler ara sokaklara giremedi, dik yokuşlarda yürümek çileye döndü.

- Birçok ilçede kayganlaşan yollar nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşandı.

- Dün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.

- Güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel ile hamile, malul, engelli çalışanlar, hâkim ve savcılar bugün de izinli sayıldı.

22 şehirde okullar tatil edildi...

Sakarya ve Yalova'da pazartesiye kadar, Bolu, Bilecik, Düzce'de il genelinde, Balıkesir'in 7, Konya'nın da bir ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi. Kastamonu, Bayburt, Kars, Bitlis'te il genelinde, Konya'nın 21, Samsun'un 7, Çanakkale'nin 5, Erzurum'un 5, Ağrı'nın 4, Tekirdağ'ın 4, Sinop'un 3, Bingöl'ün 2, Burdur'un 1, Afyonkarahisar'ın 1, Iğdır'ın 1, Giresun'un bir ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. AFAD, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.