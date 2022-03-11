Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini daha da yükseldi

Merkez Bankası'nın aylık piyasa anketinde enflasyon beklentileri yıl sonu için daha da yükseldi. Geçtiğimiz ay 34 iken bu ay 40'ı geçti. Enflasyon şubat ayında yüzde 54'ü bulmuştu.Dolar tahmini ise 16,68 oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,47’ye yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken, bu anket döneminde yüzde 40,47’ye yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83’te yüzde 26,43’e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 15,42’den yüzde 17,03’e yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu Dolar/TL beklentisi 16,04 TL’den 16,68 TL’ye yükseldi.

Ankette 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,7’den yüzde 3,4’e geriledi.