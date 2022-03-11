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Kerem Aktürkoğlu Bercelona maçında parladı Atletico Madrid izledi

Kerem Aktürkoğlu Bercelona maçında parladı Atletico Madrid izledi

Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile berabere kaldı. Karşılaşmadaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu göz doldurdu. İspanya gazeteleri de Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu'nu izlediğini belirtti.

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Barcelona ile Galatasaray karşılaşmasına Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Müsabakanın 36'ncı dakikasında 3 kişiden sıyrıldıktan sonra soldan plase ile Barcelona ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutu az farkla dışarı çıktı. 

Oyuncu maç içindeki performansıyla Barcelona taraftarını kendine hayran bıraktı. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada da büyük övgü aldı.

Maç öncesinde AS gazetesinde Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu'nu Barcelona karşısında izleyeceği vurgulanmıştı. Maçta  Atletico Madrid'in sportif direktör yardımcısının Kerem Aktürkoğlu'nu izlediği ifade edildi. Sport gazetesi ise Kerem Aktürkoğlu için yaptığı haberde, Atletico Madrid'in milli futbolcuyla ilgilendiğini vurguladı.

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