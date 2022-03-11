Meral Akşener'den olay Tansu Çiller çıkışı! 'Çiller deyince benim aklıma Erdoğan geliyor'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, siyasete dönme sinyalleri veren Tansu Çiller için "Benim aklıma Çiller deyince, Erdoğan geliyor" dedi. Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine de destek verdi...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın köşesinde "Eski başbakan Tansu Çiller denilince acaba neden sadece benim aklıma Meral Akşener geldi" tespiti hatırlatılınca Akşener, " Ahmet Hakan yanılıyor, 21 yılın sonunda Tansu Çiller deyince benim de aklıma Erdoğan geliyor" dedi. Akşener’in açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Antalya'daki zirveden keşke sonuç çıksaydı

- Antalya'daki görüşmeden keşke sonuç çıksaydı. Çok mutlu olurduk. Sevinirdik. Ama kayda değer bir şey çıkmadı. Yan yana gelinmesini de sıfır noktasında değerlendirmiyorum. Bu adımlar iyi adımlar güzel adımlar ama sonuç çıkmalı. Otoriter rejimlere gözler kapatıldı. İnsanların barışını göz ardı etti. Bu tarz yönetimler yayılmaya başladı. Burada ben Rusya'yı kastetmiyorum. Sırtını sıvazlayan bir Batı dünyası var. Batı da bu işgalde sınıfta kaldı.

Türkiye Rusya'ya yaptırımların yanında yer almalıydı

- Türkiye yaptırımların yanında yer almalıydı. Şahsi ilişkiler üzerinden yürüyen bir dış politika var. Nükleer enerjiyi de ona bağlamışsınız. Azerbaycan ve diğer Türk devletleri vardı halbuki bu bir yanlış. Ukrayna ile olan silah sanayisi var. Dengede götürebilirsiniz. Azıcık ciddiyet rica ediyorum. Ukrayna'ya yönelik haksız işgalde ne yapabildik? Tavşan kaç tazı tut' böyle bir anlayış olamaz. Tavrımızı koyabilmeliyiz.

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti için "çok güzel" dedi Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır Ziyaretini Değerlendirdi: “Çok güzel bir ziyaret. 5 yıl aradan sonra gitti, çok güzel karşılanmış. Gayet güzel bir siyasetçi için. CHP’ye dair çeşitli algı oluşturma çabaları var, onlar açısından bence çok olumlu.”

Biz ev ev yoksulluk çalışıyoruz, basını götürmüyoruz

Sayın Erdoğan'ın milletin adamı olmaktan rantın ortağı olmaya geçmesinin nedeni de arkadaşları. Milletvekili arkadaşları. Biz şimdi yoksulluk çalışıyoruz ev ev geziyorum basın yok siyasi hiç kimse yok ben ve bir arkadaşımız gidiyoruz. Bu yoksul evlerde konuşuyoruz. Bilgi alıyoruz. Bu çalışmanın neticesinde çıktı.

Yarın iktidara gelelim enflasyon yüzde 10'a düşer

Bebek bezinde KDV 0'lansın dedik. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Türkiye'nin geldiği noktada vatandaş unutulup gidiyor. Yoksul kadınlarla görüşüyorum, tablo çok üzücü. Bugün yarın biz gelelim iktidara yüzde 10'un altına düşer enflasyon. Çalmayacaksınız çaldırmayacaksınız. Liyakatlı insanları getireceksiniz.

Doktor çıkışı bilinçli olarak yapılan bir iş

- En son doktorlar işte. Erdoğan düzenli olarak düşman ilan eder. 2002'de doktorların hiçbir işe yaramadığını iğnelerini hemşerilere yaptırdığını söylemişti. 'Giderlerse gitsinler' diyen bir Cumhurbaşkanı var. İnanamadım. Bu bilinçli yapılan bir iş.

Yeni bir Erdoğan seçmeyeceğiz

- Bir Cumhurbaşkanlığı makamı değişecek. İkinci adım Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak parlamentonun tamamında vekiller alındığında parlamenter sisteme geçişi planlayacak durumdayız. Cumhurbaşkanlığına yeni bir Erdoğan seçmeyeceğiz. Herkesin Cumhurbaşkanı olacak birini aday göstereceğiz. Her şeyi onun üzerinden tanımlamamalıyız. Önemli olan bu ucube sistemin değişmesi. 14-15 ayımız kaldı. Hiçbirimiz bu masayı devirmeyeceğiz.

Kılıçdaroğlu'na 'Başbakan adayı' teşekkürü

Seçim yasası gelecek. Japon sistemi gibi adım adım ilerleyeceğiz. Kılıçdaroğlu 'Başbakan adayımız' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Milletimizin kararına göre aday olabileceğim. Bir pazarlık söz konusu değil. Kılıçdaroğlu'na nezaketi için teşekkür ediyorum.