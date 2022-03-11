Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tahliye edildi! Atatürk portresini bırakmadı

UKRAYNA - Rusya savaşının 16. gününde başkent Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliği güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Habertürk'ün haberine göre Türkiye Büyükelçiliği, Ukrayna içinde güvenli bir bölgede faaliyetlerini sürdürecek. Ukrayna Büyükelçisi, binayı tahliye ederken Atatürk portresini de yanına aldı.

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UKRAYNA'da Rus işgali ve sonrasında yaşanan savaş sürerken Kiev'in yakınlarında yüz yüze çatışmalar başladı. Son dakika haberine göre Kiev’deki Türk büyükelçiliği tahliye edildi. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, büyükelçilik ülke içinde güvenli bir bölgede faaliyetlerini sürdürecek.

Daha önce birçok ülke savaşın ardından büyükelçiliklerini tahliye etmişti. Türkiye de en son tahliyesini gerçekleştiren ülkelerden biri oldu. Büyükelçilik binası tahliye edilirken, bir Büyükelçilik çalışanının yanına Atatürk portresini de alması dikkat çekti.