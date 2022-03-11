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Rus limanlarında bekletilen 17 gemi yola çıktı! Mısır, buğday, ayçiçeği küspesi getiriyorlar

Rus limanlarında bekletilen 17 gemi yola çıktı! Mısır, buğday, ayçiçeği küspesi getiriyorlar

Son dakika açıklamasına göre Rus limanlarında bekletilen 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığı birinin ise yükleme için beklediği açıklandı. Gemilerin ne taşıdığı da açıklandı

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada, "24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk’da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Gemilerde mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği, buğday küspesi, kömür, ayçiçeği küspesi, pirinç kepeği taşınmakta olup söz konusu gemilerin bazıları ülkemize bazıları da farklı ülkelere yükleri taşımaktadır" bilgisini paylaştı.

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