Kardan şehirler arası yollar kapandı Adana, Konya, Antalya, Ankara yolu durdu
Yoğun kar yağışı sebebiyle Adana, Konya, Antalya, Ankara yolu kapandı. Bir çok kentte de köylerle ulaşım kesildi. Türkiye genelinde ulaşımdaki son durum şöyle:
Türkiye'nin karla mücadelesi sürerken bazı şehirlerde etkisini artıran kar yağışı nedeni ile yollar kapandı. Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Konya'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi. İşte Türkiye genelinde kapalı yollardaki son durum:
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Antalya-Adana yolu kapalı : Konya-Adana kara yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Aksaray-Adana kara yolunun, Adana yönünde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana kara yolu, Taşpınar beldesinden Adana'ya gidiş yönü araç trafiğine kapatıldı.
Konya'da kısmen açılan yollar : Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla kapanan Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Karaman, Antalya ve Isparta kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bekletilen araçlar, polis ve Karayolları ekiplerinin kontrolünde yola çıkmaya başladı.
Aksaray-Nevşehir kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oluyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinden gidiş yönlü araç trafiğine kapandı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koşuyor.
Jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.